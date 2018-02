Ivete posta foto das gêmeas: 'lindas, saudáveis e muito gulosas'

Ela escreveu um pequeno texto homenageando médicos

A cantora Ivete Sangalo publicou uma nova imagem das filhas gêmeas neste sábado (24), ao lado dos médicos que ajudaram no processo de fertilização e no parto. Ela escreveu um pequeno texto homenageando os profissionais.

"Anjos lindos! Dra Luciana Vieira Lopes minha obstetra e Dr Joaquim Lopes responsável pela FIV/Cenafert (fertilização in vitro, no Centro de Medicina Reprodutiva). Fui muito bem cuidada por eles desde o comecinho. Cada um na sua área me trazendo tranquilidade e segurança. Obrigada a vocês pelo comprometimento e carinho! Minhas pequenas são lindas, saudáveis e muito gulosas", diz a mensagem.

Na foto, os médicos seguram Marina e Helena.

As filhas de Ivete nasceram no último dia 10 em pleno Carnaval. A cantora teve alta na quarta-feira de cinzas (14). Por volta das 4h30 do dia 10, a baiana postou um vídeo na maternidade anunciando seu parto. Às 6h, a assessoria da cantora confirmou ao CORREIO o nascimento das gêmeas Helena e Marina no Hospital Aliança, em Salvador. Ambas vieram ao mundo pesando cerca de três quilos. Ivete teve um parto cesário e tudo ocorreu bem.

Ivete deixou hospital na quarta-feira (14)

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

"E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade!!! Orem por nós! Deus comigo sempre . Amo vcs!", escreveu a cantora na legenda do vídeo postado em seu Instagram. No vídeo, ela aparece com familiares ao som de No Groove, música que gravou com Márcio Victor e que concorre à hit do Carnaval, um pouco antes de ter as filhas.

Na publicação, fãs e amigos da cantora comemoram o momento e brincam com o fato da cantora, que ficou fora do Carnaval deste ano, dar à luz em plena folia. "Deus abençoe muito", publicou a blogueira Camila Coutinho. Já a atriz Fernanda Paes Leme, que está em Salvador para o Carnaval, também comentou a publicação: "Amo vc!!! Vai com tudo". "Eu não disse que iam nascer no Carnaval?", comentou uma fã. "Você só nos surpreende", disse outra. "A mamãe mais amada do Brasil!", resumiu mais um fã.

Por volta das 3h30, a artista publicou a seguinte mensagem em seu Instagram Stories - o que deixou os seguidores com dúvida se ela estaria ou não na maternidade: "Como a gente dorme sabendo que a rua está cheia de zamuris? Aí meu coração! Zamus, amo vcs. Carnaval sem estar com vcs é muito estranho". Na sexta-feira (9), logo cedo começaram a surgir rumores, nas redes sociais, de que a cantora teria dando entrada no Hospital Aliança, mas logo a assessoria da baiana desmentiu a notícia. Em seu canal no YouTube, Ivete contou que a previsão para o nascimento das filhas era entre o final de fevereiro e início de março: “É para final de fevereiro, início de março. Mas elas que mandam, eu não mando mais em nada”. As filhas são fruto do casamento da cantora com o nutricionista Daniel Cady. Os dois já são pais de Marcelo, 8 anos.

Alegria antes do parto

Segundo a tia coruja Cynthia Sangalo, as gêmeas não são idênticas. “Uma se parece mais com o pai e outra com a mãe”, relata. A tia ainda conta que o clima no segundo andar do hospital, onde a cantora está em observação com as pequenas, é de muita felicidade. Não à toa mamãe não se conteve e teve que gravar um vídeo e postar em seu Instagram. “A gente dizia vai descansar, Ivete! E ela dizia: 'me deixa, eu tô feliz e quero mostrar que tô feliz!”

A médica obstetra Luciana Vieira Lopes, responsável pelo procedimento cirúrgico, disse, em coletiva na frente do Hospital Aliança, em Salvador, onde as meninas nasceram.

"Ela chegou muito tranquila e alegre como sempre. Ela desencadeou um processo de parto naturalmente. Deu entrada por volta de 1h no hospital com as rotinas e protocolos habituais da assistência em obstetrícia", destacou a médica.





Nesta mesma sexta de Carnaval (9), o cantor Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, usou uma “fantasia de Ivete”, com direito até a barrigão. Ao longo do percurso, fez várias referências à cantora, que ficou fora do festa deste ano por estar na reta final de gravidez. No desfile, Márcio Victor cantou pelo menos três vezes No Groove.“Ela merece demais, foi a primeira a acreditar na gente. Quando estávamos começando, ela me deu a chave do estúdio e mandou ensaiar. Sempre deu apoio. Então, a homenagem é um sinal de gratidão”, disse ele. Nas redes sociais, a cantora agradeceu a homenagem.





Ivete estava com oito meses e completaria nove meses de gestação somente depois do Carnaval. As gêmeas, que ainda não tiveram seus nomes revelados, foram geradas por meio de inseminação artificial. Sua última apresentação foi na virada de Salvador, quando fez show sentada. “Vocês se incomodam se eu fizer o show sentadinha? Vai ser um acústico chamado o couro vai comer! Isso é a barriga que tá pesando, me dê um banquinho aí...”, disse a rainha da Axé music quando pediu ao público para sentar. Mesmo sentada, o show da baiana seguiu animado, principalmente por conta do humor e irreverência da cantora. “Vocês tão vendo? Mas eu sou mais estourada que os fogos.”, disse enquanto os fogos ainda estouravam durante o Festival Virada Salvador, na Boca do Rio.

Último show de Ivete foi no Festival Virada de Salvador

(Mauro Akin Nassor/CORREIO)

A virada foi marcada por boas energias e vibrações positivas. A cantora desejou ao público um ano de muito respeito, muita música, alegria, felicidade, saúde e uma vida de paz e de felicidade. “O homem é quem tem o poder de transformar. Se somos nós os homens, então vamos mudar hoje”, afirma.

Fora do Carnaval

Ainda no ano passado, a cantora anunciou que não participaria do Carnaval. "Em virtude da alegria de estar esperando duas menininhas, eu não poderei participar do Carnaval, por orientação médica e também por orientação dos meus neurônios. Seria uma grande irresponsabilidade minha, já que vou estar perto de dar a luz", explicou ela na época.

A baiana reforçou na ocasião a ligação que tem com a folia. "O Carnaval é a menina do meus olhos, é uma das festas que me projeta para o mundo inteiro com esta música deliciosa que é o axé. Eu sou uma cantora do Carnaval, eu tenho uma relação muito forte e intensa com essa festa. É paixão total, o que me faz sentir muito por essa ausência. Mas devo confessar a vocês a alegria de estar novamente vivendo esse momento delicioso em minha vida. Além de todas as manifestações de amor que tenho recebido. Me emociona de verdade. Eu estou muito feliz e sei que quando eu tô feliz, vocês ficam felizes junto", declarou.