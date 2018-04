Ivete Sangalo compartilha com fãs vídeo da filha dormindo em seu colo

Cantora mostrou momento fofo com uma das gêmeas



Ivete Sangalo compartilhou mais um momento fofo com uma das gêmeas em seu Instagram. Na manhã desta quarta-feira (18), ela usou o Stories para dividir com os fãs o momento em que uma das filhas dorme em seu colo.

No vídeo curto, a cantora sorri e olha para a filha. Ela usou também um filtro para colocar corações na imagem. Em um segundo vídeo ela mostra o detalhe da alça do sutião embolado e brinca: "tá puxado".

O vídeo não mostra o rosto da pequena.

Show

Depois de ser fotografada em uma hamburgueria de Salvador, a cantora foi ao show do uruguaio Jorge Drexler, na Casa do Comércio, na noite desta terça-feira (17).

A presença da cantora chamou a atenção de quem estava na plateia. No show, ela encontrou com Jauperi, que também acompanhava a apresentação do uruguaio. Na plateia também estava Carlinhos Brown, que fez uma participação no show.