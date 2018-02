Ivete Sangalo confirmada como atração do Rock in Rio Lisboa 2018

Cantora baiana se apresentará no dia 30 de junho no Palco Mundo da Cidade do Rock

A cantora Ivete Sangalo foi confirmada como uma das atrações do último dia da 8ª edição do Rock in Rio-Lisboa, 30 de junho. Ela fará parte de uma grade que vai contemplar grandes vozes femininas no cenário mundial. Entre elas Katy Perry, Jessie J e Hailee Steinfeld. As Divas vão ocupar o Palco Mundo da Cidade do Rock . Mas a baiana não será a única brasileira no evento. Anitta foi a primeira a ser anunciada e se apresentará no dia 24 de junho. O Rock in Rio- Lisboa terá ainda Bruno Mars (24 de junho), o grande vencedor do Grammy Awards 2018 com seis prêmios, Muse (23 de junho), The Killers (29 de junho) além de Demi Lovatto (24 de junho), HAIM (23 de junho), Bastille (23 de junho), The Chemical Brothers (29 de junho), os portugueses Agir (24 de junho) e Diogo Piçarra (23 de junho)

Com cinco álbuns editados, Katy Perry – a personalidade mais seguida no Twitter mundial - é a única artista que ganhou três vezes o RIAA Diamond Awards. Depois de sete anos, a artista volta a Lisboa em junho para encerrar o festival.Pela primeira vez no Rock in Rio-Lisboa, Katy Perry traz à Cidade do Rock muitos dos seus hits, incluindo temas do seu mais recente álbum - Witness!

Com uma carreira de sucesso já consolidada Jessie J sobe ao Palco Mundo, no mesmo dia, para apresentar o seu novo álbum, R.O.S.E., que será embalado por outros grandes hits como “Flashlight” ou “Bang Bang”. Considerada uma das artistas mais influentes do Brasil, Ivete Sangalo é a unica artista brasileira a se apresentar em todas as edições do Rock in Rio Lisboa. E para abrir o Palco Mundo, e pela primeira vez em Portugal, Hailee Steinfeld preparou um repertório que inclui “Capital Letters”, tema do filme Cinquenta Tons de Liberdade. Do reportório da cantora fazem também parte temas bem conhecidos como “Love Myself”, “Let Me Go” e “Most Girls”.