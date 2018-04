Ivete Sangalo puxará trio na Barra dia 29 de abril

Cantora promete puxar uma multidão de foliões, com um trio elétrico que partirá de Ondina com direção ao Farol da Barra

A cantora Ivete Sangalo fará sua primeira apresentação após a gravidez no dia 29 de abril. O show será anunciado oficialmente pelo prefeito ACM Neto nesta sexta-feira (13), às 10h, no Palácio Tomé de Souza. A apresentação faz parte de uma ação em comemoração aos 469 anos da cidade planejada especialmente para a capital baiana.

A cantora promete puxar uma multidão de foliões com um trio elétrico que partirá de Ondina em direção ao Farol da Barra. “Como Ivete não pôde estar presente no Carnaval, desenvolvemos esse projeto com ela, para presentear Salvador. A ação só será possível graças ao apoio da Schin, que entrará como patrocinadora exclusiva”, nos disse ACM Neto

Menos de dois meses depois do nascimento das gêmeas Helena e Marina, a cantora já retomou parte da rotina. No último dia 2, ela publicou um vídeo contando que está tudo mais organizado em sua vida, mas as noites sem dormir direito continuam.

"Não estou tão menininha quanto o habitual, só usando filtros para disfarçar as noites sem dormir. Estou ótima. Morrendo de saudade de vocês, resolvi voltar para as redes sociais pois agora equilibrou o sistema, está todo mundo organizado. 'Minha mãe organizou tudo, a gente está descansando e minha mãe vai malhar. E minha mãe está muito feliz, ela é só amor, só amor'. E vocês? Como estão? Estou com saudades", diz.

Em uma transmissão ao vivo feita recentemente, Ivete brincou com os trajes que tem usado no seu dia a dia com a família, que inclui ainda o filho mais velho, Marcelo, e o marido, o nutricionista Daniel Cady. "Tô com roupão. Não adianta botar uma roupa. Eu só ando nua. É delivery de peito, open bar. Às vezes boto as duas no peito ao mesmo tempo, é a melhor coisa do mundo, aí boto uma para arrotar e outra no peito... Roupa para que, amor?", questionou.

"Eu não tenho tido tempo de pegar no celular. Graças a Deus por um lado, pois são duas coisas lindas precisando de mim, é peito, é peito, é peito. Mas por outro lado não tenho conseguido falar com vocês. Saudade demais de vocês. Tô muito feliz, eu já era feliz, mas agora o bicho pegou mesmo na felicidade. Estamos vivendo momentos muito lindos, especiais, vocês me conhecem e sabem disso, o quanto isso é importante para mim. Minha família, meus filhos, agora posso dizer 'meus filhos'", afirmou Ivete.

Ela detalhou sua intensa rotina. "Tenho tentado postar algumas coisas, mas é uma judiação pegar no celular com elas do lado, não dá. Uma chama, outra chama, aí troca, troca fralda, dá o peitão, bota para arrotar. Uma dorme, outra acorda. Marcelo me chama, faço dever com Marcelo, 'escova o dente filho'. Era tudo o que eu sonhava para mim, ter um dia cheião assim. A gente acorda cedo e dorme muito tarde", explicou.

Na época, a cantora tinha dito que seu próximo show era em maio. Ela disse que ainda não voltou à velha forma. "Me disseram que a barriga volta para o lugar. Eu tô ligando para a pessoa que disse pois até agora, nada. O papo é 'você tava grávida de gêmeos'. Pelo visto eu estava grávida de quatro. Então, boto esse roupão".

Ivete também respondeu um comentário que afirmava que ela parecia tranquila, mesmo com a rotina cansativa. "Fiquei mais calma porque, na situação da mãe de gêmeas, a calma passa para elas. Tem horas que tenho que acalmar elas, na hora de dar o peito para duas, elas ficam naquela confusão ali, muito pequenininhas. E aí fico calma. Estou nesse estado, calmaria, a bochecha tá gigante, bem golfinho Flipper. Só posso dizer a vocês o seguinte: que coisa boa".

Nascimento em pleno Carnaval

As filhas de Ivete nasceram em 10 de fevereiro em pleno Carnaval. A cantora teve alta na quarta-feira de cinzas (14). Por volta das 4h30 do dia 10, a baiana postou um vídeo na maternidade anunciando seu parto. Às 6h, a assessoria da cantora confirmou ao CORREIO o nascimento das gêmeas Helena e Marina no Hospital Aliança, em Salvador. Ambas vieram ao mundo pesando cerca de três quilos. Ivete teve um parto cesário e tudo ocorreu bem.

"E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade!!! Orem por nós! Deus comigo sempre . Amo vcs!", escreveu a cantora na legenda do vídeo postado em seu Instagram. No vídeo, ela aparece com familiares ao som de No Groove, música que gravou com Márcio Victor e que concorre à hit do Carnaval, um pouco antes de ter as filhas.

Na publicação, fãs e amigos da cantora comemoram o momento e brincam com o fato da cantora, que ficou fora do Carnaval deste ano, dar à luz em plena folia. "Deus abençoe muito", publicou a blogueira Camila Coutinho. Já a atriz Fernanda Paes Leme, que está em Salvador para o Carnaval, também comentou a publicação: "Amo vc!!! Vai com tudo". "Eu não disse que iam nascer no Carnaval?", comentou uma fã. "Você só nos surpreende", disse outra. "A mamãe mais amada do Brasil!", resumiu mais um fã.



Por volta das 3h30, a artista publicou a seguinte mensagem em seu Instagram Stories - o que deixou os seguidores com dúvida se ela estaria ou não na maternidade: "Como a gente dorme sabendo que a rua está cheia de zamuris? Aí meu coração! Zamus, amo vcs. Carnaval sem estar com vcs é muito estranho". Na sexta-feira (9), logo cedo começaram a surgir rumores, nas redes sociais, de que a cantora teria dando entrada no Hospital Aliança, mas logo a assessoria da baiana desmentiu a notícia. Em seu canal no YouTube, Ivete contou que a previsão para o nascimento das filhas era entre o final de fevereiro e início de março: “É para final de fevereiro, início de março. Mas elas que mandam, eu não mando mais em nada”. As filhas são fruto do casamento da cantora com o nutricionista Daniel Cady. Os dois já são pais de Marcelo, 8 anos.

Alegria antes do parto

Segundo a tia coruja Cynthia Sangalo, as gêmeas não são idênticas. “Uma se parece mais com o pai e outra com a mãe”, relata. A tia ainda conta que o clima no segundo andar do hospital, onde a cantora está em observação com as pequenas, é de muita felicidade. Não à toa mamãe não se conteve e teve que gravar um vídeo e postar em seu Instagram. “A gente dizia vai descansar, Ivete! E ela dizia: 'me deixa, eu tô feliz e quero mostrar que tô feliz!”

A médica obstetra Luciana Vieira Lopes, responsável pelo procedimento cirúrgico, disse, em coletiva na frente do Hospital Aliança, em Salvador, onde as meninas nasceram.

"Ela chegou muito tranquila e alegre como sempre. Ela desencadeou um processo de parto naturalmente. Deu entrada por volta de 1h no hospital com as rotinas e protocolos habituais da assistência em obstetrícia", destacou a médica.