Ivete vai conversar com artistas em telão no Carnaval

Por Ronaldo Jacobina

Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO

A cantora Ivete Sangalo vai conversar ao vivo com os artistas que desfilam no circuito Barra-Ondina. A cantora vai fazer aparições de um gigantesco telão de alta definição direto do camarote Schin Aê.

Ivete anunciou no ano passado que estaria fora da folia por conta da gravidez das gêmeas. Os blocos Coruja e Cerveja&Cia também não vão desfilar neste ano.

E mesmo com a agenda de shows suspensa desde o início do ano devido a recomendações médicas, Ivete lançou um clipe com a coreografia da música No Groove, em parceria com Márcio Victor, do Psirico. A faixa é a aposta da cantora para o Carnaval 2018.

Mesmo não pisando o pé nos circuitos oficiais da folia, Ivete também se fará presente. Isso porque sua equipe fez questão de distribuir máscaras com o rosto dela em Salvador. Na parte de trás das máscaras, foi impressa a letra da atual música de trabalho da cantora.