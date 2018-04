Ivete volta aos exercícios após parto: 'noites sem dormir'

Cantora publicou vídeo e disse estar com 'saudades' dos fãs

Menos de dois meses depois do nascimento das gêmeas Helena e Marina, a cantora Ivete Sangalo já retomou parte da rotina. Nesta segunda-feira (2), ela publicou um vídeo contando que está tudo mais organizado em sua vida, mas as noites sem dormir direito continuam.

(Foto: Reprodução)

"Não estou tão menininha quanto o habitual, só usando filtros para disfarçar as noites sem dormir. Estou ótima. Morrendo de saudade de vocês, resolvi voltar para as redes sociais pois agora equilibrou o sistema, está todo mundo organizado. 'Minha mãe organizou tudo, a gente está descansando e minha mãe vai malhar. E minha mãe está muito feliz, ela é só amor, só amor'. E vocês? Como estão? Estou com saudades", diz.

Em uma transmissão ao vivo feita recentemente, Ivete brincou com os trajes que tem usado no seu dia a dia com a família, que inclui ainda o filho mais velho, Marcelo, e o marido, o nutricionista Daniel Cady. "Tô com roupão. Não adianta botar uma roupa. Eu só ando nua. É delivery de peito, open bar. Às vezes boto as duas no peito ao mesmo tempo, é a melhor coisa do mundo, aí boto uma para arrotar e outra no peito... Roupa para que, amor?", questionou.