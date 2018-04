Ivone Lara deixa álbum à espera de edição comercial, além de cerca de 40 inéditas

Informação foi divulgada no blog de Mauro Ferreira; sambista morreu na última segunda-feira (16)

Além de cerca de 40 músicas inéditas, a cantora e compositora Dona Ivone Lara, morta na última terça-feira (16), no Rio, por causa de insuficiência cardiorrespiratória, deixa álbum gravado à espera de edição comercial. Trata-se de disco intitulado Baú da Dona Ivone, lançado em 2012 com distribuição dirigida a formadores de opinião e a algumas escolas cariocas, mas nunca lançado em mercado comercial A informação é da coluna de Mauro Ferrira.

O álbum tem participações de Caetano Veloso e Maria Bethânia em Dia do samba no Bonfim (Ivone Lara e Bruno Castro), composição gravada com a mistura da cadência do samba com o toque do ijexá. Outros cantores, como Beth Carvalho e Diogo Nogueira, também cantam junto com a sambista do Império Serrano.

Em Baú da Dona Ivone, 13º álbum de discografia iniciada tardiamente na década de 1970, a compositora apresentou 12 músicas inéditas, a maioria feita em parceria com Bruno Castro – produtor do disco gravado com patrocínio da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro (RJ) – e com André Lara, neto de Ivone.

O maior destaque do repertório autoral é o já mencionado Dia do samba no Bonfim, mas merecem menções honrosas Luta imperiana (Ivone Lara, Bruno Castro e André Lara), Outra vez e Não é miragem, samba de Ivone com Délcio Carvalho (1939 – 2013), parceiro fiel dos anos 1970 e 1980, décadas áureas da produção autoral dessa compositora que tinha o dom de criar melodias sublimes que se afinavam com os versos poéticos do letrista Délcio.