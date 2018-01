IZA e Moraes Moreira lançam clipe gravado com Iphone X

Clipe traz inspirações carnavalescas e letra metafórica; confira

É tempo de começar a pensar na fantasia, de digerir tristezas e alegrias em meio ao glitter e começar aquela onda de selfies carnavalescas. E, pelo segundo ano consecutivo, a Apple fechou uma parceria que deixa aquele desejo de curtir e guardar momentos com quem mais amamos. A parceria, desta vez, é com a cantora IZA e com o compositor Moraes Moreira. A união dos artistas rendeu a música Eu Sou Carnaval, que é ilustrada em imagens gravadas com o Iphone X. A música e o clipe são a propaganda de Carnaval da marca. No ano passado, a parceria foi feita com a banda Baiana System e gerou um clipe também todos gravado com Iphone (7 Plus).



IZA foi uma das cantoras indicadas pelo vocalista do Psirico, Márcio Victor, que abriu sua playlist em vídeo para o CORREIO; confira



A letra retrata, metaforicamente, o legado de alguém na vida de outra pessoa, fazendo uma brincadeira com o Carnaval, que deixa momentos marcantes a serem lembrados com 'nitidez', mesmo após passar. O clipe acaba unindo uma gama de inspirações para makes, roupas e diversos estilos carnavalescos, deixando o lembrete da importância do conforto próprio (para além de quaisquer tendências) e do respeito ao próximo. Confira:







A produção foi feita no Rio de Janeiro, em Santa Tereza e retrata, mais no literal, a emoção de fazer parte de um bloquinho de Carnaval.