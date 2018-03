Já comprou o peixe da semana santa? Ribeira tem feira com descontos de até 40%

Ação segue até quarta-feira (28)

Nesta terça-feira (27), das 8h às 17h, será comercializado no Terminal Pesqueiro de Salvador, no final de linha da Ribeira, 9 toneladas de pescados com descontos de até 40%. Entre os itens em ofertas estão a corvina (R$ 13/ kg), cavala (R$25/kg), filé fe tilapia (R$25/kg), siri catado (R$30/kg) e sururu catado (R$30/kg).

De acordo com os clientes que chegam por lá é mais vantagem fechar negócio no Terminal, onde, dizem, os preços são mais baixos que em outras feiras e mercados. A dona de casa Caroline Guimarães, 31 anos, por exemplo, veio do bairro de Caminho de Areia garantir o prato principal da Semana Santa.

"Fique sabendo pela televisão e decidi vir logo cedo. Não fiz a comparação de preços mas, em relação ao ano passado, está bem em conta", conta. Ela fechou negócio na barraca dos pescadores da Baía de Itapagipe, onde está sendo vendido todos os tipos de peixes de água salgada.

A procura, de acordo com a organização evento, tem sido grande e para ter acesso às barracas o cliente precisa antes pegar um senha e aguardar por cerca de 10 minutos para ser atendido. Caso esteja m interessado nos mariscos, a espera acaba sendo de 5 minutos. 10 mil pessoas são esperadas ate o fim do dia.

O pagamento é feito apenas no dinheiro e quem não puder ir hoje vai poder ter a chance de comprar na quarta-feira (28), quando a feira funciona das 8h às 12h. A feira, que acontece pela quarta vez, é organizada pela Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura (Seagri).