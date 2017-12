Já é 2018 em diversos países do mundo; veja imagens da virada

Queima de fogos marcaram a virada nos países do Oriente, os primeiros a celebrarem o novo ano

Já é 2018 em diversos países do mundo. O ano chegou primeiro nos países orientais. Queimas de fogos marcaram a celebração da virada do ano nas maiores cidades do mundo. Os primeiros a saudar 2018 foram os cidadãos das nações insulanas de Kiribati e Samoa, situadas no Pacífico sul, à meia-noite local (7h na Bahia).

Confira imagens:

Xangai, na China (Foto: AFP) Pessoas se reuniram em Pequim para celebrar 2018 (Foto: AFP) Banguecoque, capital da Tailândia também já celebrou o ano-novo (Foto: AFP) na Singapura também já é 2018 (Foto: AFP) E em Jacarta, capital da Indonésia, também já chegou o ano novo (Foto: AFP) Em Hong Kong, fogos de artifício marcaram a vidrada do ano (Foto: AFP) Em Kuala Lumpur, capital da Malásia, estouros de fogos iluminaram a chegada de 2018 (Foto: AFP) Teve virada de ano em Seul, a capital da Coreia do Sul (Foto: AFP) Na Austrália, Sydney teve tradicional queima de fogos para celebrar 2018 (Foto: AFP) O espetáculo emocionou os espectadores (Foto: AFP) Queima de fogos em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos (Foto: AFP) mais fogos iluminam o céu de Abu Dhabi para comemorar a chegada de um novo ano (Foto: AFP) Em Manila, capital das Filipinas, 2018 também chegou com fogos de artifício estourando no céu (Foto: AFP)