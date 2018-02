Já é Carnaval: confira a mixtape exclusiva assinada pelo DJ Telefunksoul

De Cecilia Stalin à Jojó Todynho, seleção traz mistura de pagode, hip hop e outras experimentações musicais

Já dá para começar de agora o Carnaval. Basta acessar a mixtape que o DJ Telefunksoul preparou com exclusividade para os leitores do CORREIO. A seleção musical começa com a faixa inédita Yê, encontro do DJ e do produtor musical Felipe Pomar com a cantora sueca radicada em Londres Cecilia Stalin e Mr. Armeng. “Encontrei com Cecilia na Inglaterra e surgiu a ideia de gravarmos juntos. Ela veio à Salvador tocar outros projetos e rolou. Chamamos também Armeng para fazer a rima, free style, e deu nesse som que é uma mistura de afro, hip hop e jazz”, conta Telefunksoul.

Yê integra o projeto Re-Con Ba$$, que o DJ criou com Pomar. “Estamos resgatando o samba de roda e algumas manifestações do Recôncavo Baiano e Yê é uma homenagem à rainha do mar, é um apelido carinhoso pra ela”, explica.

Na sequência, rola de tudo, sem miséria. São 22 faixas que trazem de clássicos, como o remix de Mandei Meu Cavaco Chorar, Fita Amarela (Zeca Pagodinho), Sim/Não (Caetano Veloso) e Eu Sou O Carnaval (Iza Ft Moraes Moreira), a hits, como Shape Of You (Ed Sheeran), Elas Gostam (Attooxxá ft Psirico com remix do DJ Raiz), Havana (Camila Cabello) e Que Tiro Foi Esse? (Jojó Todynho), entre outras tantas. Destaque para QuixaBa$$, que também integra o projeto Re-Con Ba$$.

Agenda cheia

Quem quiser colar no som de Telefunksoul durante o Carnaval, basta conferir a agenda dele. O DJ oficial do Afro Fashion Day começa a maratona tocando hoje na Festa Baduaê Alvorada, na XYZ (Rio Vermelho), amanhã (2) o show é na Casa Afeira (Rua Fonte do Boi, Rio Vermelho) e na festa Lebowski Yemanjá (Lebowski Pub, Rio Vermelho). Dia 6 tem Festa Baduê Fantasy no Boteco do Caranguejo (Barra), dia 9 no Camarote SSA Paradise Club (Ondina), dia 10 e 11 na Casa Skol (Barra), dia 12 no Orbita Bar (Fortaleza) e dia 13 no Camarote SSA Paradise Club.

Dá o play, baixe grátis e comece já seu Carnaval: