Já em Natal, Vitória finaliza preparação para enfrentar Globo

Mancini contou com presença dos 22 relacionados para partida

O Vitória finalizou nesta terça-feira (6) a sua preparação para a estreia na Copa do Brasil, contra o Globo-RN, em Ceará-Mirim, às 18h30 (horário da Bahia) de quarta-feira (7). Poucas horas depois de desembarcar em Natal, o elenco rubro-negro treinou no CT do ABC.

O técnico Vagner Mancini fez uma atividade tática que contou com os 22 jogadores relacionados para a viagem. Entre eles o zagueiro Ramon, recuperado recentemente de uma luxação num cotovelo.

Apesar de contar pela primeira vez com os reforços Pedro Botelho, Walisson Maia, Baumjohann e Jonatas Belusso, a tendência é que o comandante repita o time que venceu o Bahia de Feira por 3x0 no último domingo no Barradão.

Sendo assim, o Leão deve entrar em campo com Fernando Miguel; Lucas Marques, Kanu, Bruno Bispo e Bryan; Uillian Correia, Fillipe Soutto, Yago e Juninho; Neilton e Denílson.

O duelo será em partida única. Se vencer ou empatar com o Globo, o Leão garante vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Se perder, será eliminado.