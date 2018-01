Jacaré vence americano e sonha com luta pelo cinturão do UFC

Brasileiro acertou um chute na cabeça do adversário com quatro minutos de luta

Em seu retorno ao octógono, o brasileiro Ronaldo Jacaré venceu o americano Derek Brunson por nocaute na madrugada deste domingo (28), no UFC Charlotte, nos Estados Unidos. Com o resultado, o lutador encerrou o jejum de vitórias brasileiras neste ano na organização. O Brasil vinha de nove derrotas consecutivas na temporada 2018.

Com a boa performance, Jacaré repetiu o resultado obtido sobre Brunson na luta que disputaram em 2012, ainda pelo Strikeforce, uma outra organização do MMA. O brasileiro, contudo, vinha de derrota por nocaute para Robert Whitakker, atual campeão dos pesos médios (até 84 kg), em sua última luta, ainda em abril do ano passado.

Cinturão?

O triunfo credencia Jacaré a disputar o cinturão dos pesos médios nos próximos meses. O brasileiro é o atual número 3 do ranking da sua categoria. “Me sinto bem. Quatro meses atrás eu estava no hospital. Minha esposa ia ao hospital me dar banho”, lembrou o lutador, ao se referir às duas cirurgias que realizou em 2017.

Jacaré precisou de menos de quatro minutos para superar o adversário. Um forte chute de perna direita na cabeça derrubou Brunson, encerrando o duelo.

O próximo evento do UFC será em Belém, dia 3 de fevereiro. A principal luta será entre o brasileiro Lyoto Machida e o americano Eryk Anders.