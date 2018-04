Jackson deve voltar a atuar pelo sub-23 para ganhar ritmo

Zagueiro, que não atua desde maio do ano passado, comemorou retorno aos treinos com bola

O reencontro com a bola foi o primeiro de outros que ainda estão por vir. Na manhã deste terça (17), o zagueiro Jackson voltou a treinar com a sua melhor amiga depois de um longo período. Um passo simples, porém muito importante para quem está há quase um ano sem atuar. A última vez foi no Ba-Vi da final do Campeonato Baiano de 2017, no dia 7 de maio.

“Até me emociono ao falar disso, minha família, meus amigos mais próximos sabem o que passei para voltar a fazer o que mais amo. Parecia uma criança no campo brincando com a bola. Espero que seja só o início da recuperação, que daqui para frente possa ser de alegria, podendo voltar a jogar e ajudando meus companheiros. Quem sabe, ser coroado com um título no final da temporada”, disse em entrevista ao Programa do Esquadrão.

Jackson passou por dois procedimentos cirúrgicos nesse período. Primeiro foi submetido a uma artroscopia simples para tratar o menisco, mas o atleta continuou se queixando de dor. Por isso, teve que fazer uma outra artroscopia para tratar a cartilagem junto com uma osteotomia no fêmur, procedimento que corta o osso para consertar um “defeito”.

Esse defeito é conhecido popularmente como “joelho valgo”, que é caracterizado quando uma pessoa tem o joelho virado para dentro e o pé virado para fora. A última cirurgia, inclusive, obrigou Jackson a se readaptar ao próprio corpo.

“Depois da segunda cirurgia mexeu em tudo, mexeu no eixo do corpo. Eu fiquei três meses sem botar o pé no chão. Tive que reaprender a andar, a correr. E esse é todo um processo. Uma coisa de cada vez. Tô iniciando a corrida tem uma semana e pouquinho, sinto algumas dores sim, mas daquelas de readaptação”, contou o zagueiro.



Por conta do longo período de inatividade, a tendência é que Jackson volte a atuar primeiro pela categoria sub-23, que vai disputar o Brasileirão de aspirantes entre maio e agosto. A possibilidade já vem sendo estudada pelo atleta, que vê com bons olhos a oportunidade.



“Com certeza, é uma possibilidade, já conversei com o presidente, quero participar do sub-23. Para mim vai ser importantíssimo para pegar ritmo de jogo e espero poder ajudar eles também”.

No clube desde agosto de 2016, Jackson disputou 42 partidas pelo tricolor, sendo que 33 delas aconteceram na Série B, justamente no seu primeiro ano em Salvador. Em 2017 foram apenas 8 jogos. “Espero que daqui para frente possa ser um dia após dia bem melhor do que o início. O pessoal está me ajudando muito. Não aguento mais ficar de fora e espero voltar o mais rápido possível”, finalizou, ansioso.