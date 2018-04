Jaguar aumenta em 44% a potência de seu utilitário, o F-Pace

Por Antônio Meira

Com 550 cv de potência, o Jaguar F-Pace SVR faz de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos (Foto: Divulgação)

A maioria das marcas destaca uma equipe para preparar alguns modelos com o que seus departamentos de engenharia produzem de melhor. Na Jaguar Land Rover, essa divisão de operações especiais é denominada SVO, e o último veículo que eles ajustaram foi o F-Pace. Assim, o utilitário esportivo da Jaguar teve sua potência aumentada em 44% e foi criado o F-Type SVR. Assim, o motor V8 supercharged de 5.0 litros produz 550 cv de potência e 69,3 kgfm de torque. As melhorias aerodinâmicas incluem maiores entradas de ar na frente e dos lados dos para-lamas, que reduzem a pressão nos arcos das rodas e proporcionam resfriamento adicional, enquanto otimizam a estabilidade em alta velocidade. O capô exclusivo do SVR possui aberturas para ajudar a extrair o ar quente do compartimento do motor e evidencia o visual dinâmico e agressivo do SVR. Chegará ao Brasil no segundo semestre.

Vendas na Bahia

O líder de vendas no mercado estadual foi novamente o Onix. O hatch da Chevrolet teve 488 unidades emplacadas, 100 a mais que o Hyundai H20, que ficou em segundo. O Ford Ka somou 388 emplacamentos na Bahia e ficou com a terceira posição. A picape Fiat Strada ficou em quarto (353) e o Toyota Corolla em quinto (317). Da sexta à décima posição ficaram: Renault Kwid (289), Chevrolet Prisma (222), Ford EcoSport (222), Jeep Compass (198) e Hyundai Creta (197).

Carros de luxo

No mercado de modelos premium, a campeã de vendas no estado em março foi a Mercedes-Benz, com 18 unidades emplacadas. A Land Rover ficou em segundo lugar, com 16 emplacamentos, e a Audi e a BMW empatadas em terceiro com 13 exemplares cada. A Volvo Cars teve sete emplacamentos e a Lexus cinco. Entre os veículos, destaque para o Land Rover Discovery Sport com dez unidades, o Mercedes-Benz Classe C com nove e o BMW X1 com oito.

Terceira geração

Montado sobre a base modular de motor longitudinal MLB, o Touareg chegou à terceira geração como o modelo mais avançado da Volkswagen. De acordo com a marca, o novo chassi, combinado com o peso menor, contribui para melhor dirigibilidade. Há suspensão a ar como opcional e tração integral com diferencial central blocante. O Touareg pode ainda receber eixo traseiro com esterçamento. No interior, destaque para uma tela central de 15 polegadas sensível ao toque que comanda praticamente todas as funções do carro. Ela funciona em conjunto com a tela à frente do motorista, de 12 polegadas.

Só o visual clássico

A imagem clássica não impressiona, mas o pneu ao lado é novo e foi desenvolvido com tecnologia de ponta. Chamado de Stelvio Corsa, ele faz parte da linha Pirelli Collezione e foi criado para a Ferrari 250 GTO 1962, que teve uma unidade arrematada em um leilão por 38 milhões de dólares. No projeto do pneu, a banda de rodagem e a parede lateral são semelhantes aos pneus de época, mas o charme vintage esconde o estado da arte da tecnologia. Graças à utilização dos compostos mais recentes e avançados.