Jammil leva axé ao Santo Antônio em show gratuito

O evento será realizado em parceria com a Feira da Cidade

Vamos Ver o Pôr do Sol no Santo Antônio Além do Carmo no domingo? É este o convite da banda Jammil, que sai do Humaitá e segue para o charmoso bairro do Centro Histórico em uma edição itinerante do projeto. O evento será realizado em parceria com a Feira da Cidade, que leva pelo segundo fim de semana consecutivo gastronomia, artesanato, arte e entretenimento ao bairro. O show do Jammil acontece no domingo, a partir das 16h, mas a feira acontece durante todo o fim de semana, das 10h às 20h.



Segundo Levi Lima, vocalista do Jammil, a escolha pelo Santo Antônio se deve ao fato de o bairro ter sido sede dos dois primeiros blocos de trio do Carnaval de Salvador: Internacionais e Corujas. Com a proximidade da folia, o Jammil promete fazer uma prévia do que será o desfile do bloco Praieiro, que sai no domingo e na segunda-feira no circuito Barra-Ondina.