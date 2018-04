Janot mobiliza internautas a favor de prisão após condenação em 2ª instância

Maior ofensiva pela execução provisória de pena será entregue na segunda-feira (2), dois dias antes do Dia D de Lula

O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chamou internautas em uma rede social para se mobilizarem a favor da prisão após condenação em segunda instância. Ele subscreve manifesto que será entregue nesta segunda-feira (2) aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) defendendo a manutenção do entendimento atual da corte, que permite a execução da pena após condenação em segundo grau.



"Vamos nos mobilizar? O momento é grave e importante", escreveu Janot, em sua conta no Twitter, na manhã deste domingo, 1º/4.



O abaixo-assinado será entregue dois dias antes do julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para o dia 4, que tenta evitar uma prisão após ser condenado em segunda instância a 12 anos e um mês no caso do tríplex.