Japonesa morre congelada após 15 anos trancafiada pelos pais

Airi Kakimoto morreu pesando 19kg









Após passar 15 anos trancada num pequeno quarto em casa, a japonesa Airi Kakimoto, de 33 anos, morreu congelada, na cidade de Neyagawa, localizada sudoeste do Japão. De acordo com a autópsia divulgada pela emissora estatal NHK, a japonesa tinha 1,45m de altura e pesava 19k, o que caracteriza desnutrição extrema.



Segundo a agência japonesa Kyodo, a vítima foi confinada aos 16 anos pelos próprios pais, Yasutaka, 55, e Yukari Kakimoto, 53. Eles admitiram que a filha viveu os últimos 15 anos em um quarto de 3 metros quadrados, que não tinha calefação (método de aquecimento).



Eles afirmam que prenderam a filha porque ela sofria de um "transtorno mental que a deixava violenta". O casal também confessou que a moça era alimentada apenas uma vez por dia.



O pequeno quarto onde Airi ficou confinada tinha um banheiro improvisado e um tubo ligado a parte externa para que ela pudesse beber água. Além disso, o espaço tinha câmera de segurança e uma porta dupla que só podia ser aberta pelo lado de fora. O quarto foi construído pelo pai.



Os pais da jovem - que, conforme as primeiras análises, morreu no dia 18 de dezembro - foram presos por abandono de cadáver, acusação que as autoridades japonesas costumam apresentar até que provas suficientes sejam reunidas para a abertura de uma investigação por homicídio.