Jaqueline é a segunda eliminada do BBB18

A biomédica Jaqueline é a segunda eliminada do Big Brother Brasil 2018. O resultado do paredão foi divulgado na noite desta terça-feira (6) pelo apresentador Tiago Leifert. Além de Jaqueline, que recebeu 65,25% dos votos, Gleici e Mahmoud integravam o paredão triplo.

Foto: Reprodução/TV Globo

Antes de anunciar o eliminado, Leifert pediu para que Diego opinar sobre quem seria eliminado e ele disse: "Mahmoud". Mas o apresentador rebate e diz: "Mahmoud, pode ficar sentado". Em seguida, ele anuncia Jaqueline como a eliminada. A sister ficou surpresa com o resultado.

Polêmica

Jaqueline e Mahmoud protagonizaram a maior briga do BBB18. A biomédica confrontou o sexólogo depois de ele dizer que a sister havia prometido dar a ele o anjo. Jaqueline negou e afirmou que a história era invenção de Mahmoud. Um vídeo que contradiz o que a loira afirmou durante a confusão foi divulgado online por fãs do reality show. O vídeo em que os dois comentam o assunto antes da briga foi postado no Twitter. "Queria ganhar o anjo", diz Mahmoud. "O anjo era uma boa. Se eu ganhasse o anjo eu te dava", responde ela no quarto, aos cochichos.