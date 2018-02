Jards Macalé é internado com infecção pulmonar

Cantor e compositor está desde 7 de fevereiro na UTI do Hospital Santa Cruz, em São Paulo

O cantor e compositor Jards Macalé está internado desde 7 de fevereiro em um hospital de São Paulo em decorrência de uma infecção pulmonar. O músico tem 74 anos.

De acordo com a assessoria do Hospital Santa Cruz, que fica na Vila Mariana, Zona Sul da capital paulista, o cantor está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do local e não tem previsão de alta no momento.

O último show de Jards Macalé foi no dia 4 de fevereiro, no Sesc Belenzinho, em uma apresentação com as "canções essenciais da carreira deste que é um dos mais importantes compositores brasileiros de todos os tempos", segundo a sinopse do espetáculo.

Jards Macalé também prepara um álbum de músicas inéditas para 2018, com direção artística de Romulo Fróes e produção musical dividida entre Kiko Dinucci e Thomas Harres.