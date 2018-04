Jay-Z fala da filha em entrevista a David Letterman na Netflix

A entrevista estará disponível a partir desta sexta-feira, 6, na Netflix

Estamos acostumados a ver Blue Ivy, filha de Jay-Z com Beyoncé, chamar atenção em premiações musicais e outros eventos. Mas o rapper falou sobre um tema que temos pouca chance de conhecer: o seu relacionamento com a filha.



Em conversa com David Letterman numa série de entrevistas para a Netflix chamada O Próximo Convidado Dispensa Apresentação, Jay-Z contou uma situação muito fofa que ele passou com a menina.



Jay-Z ainda disse que conversa muito com Blue Ivy e aproveitou para contar uma experiência que passou com ela. Ele disse que, certo dia, a apressou para que entrasse no carro porque ela estava fazendo muitas perguntas e já estava na hora de ir para escola.



O rapper dirigia quando ouviu a menininha lhe chamando. "Papai, não gostei do jeito que você falou comigo. Machucou meus sentimentos", falou a menina. Jay-Z, todo orgulhoso e emocionado, respondeu: "É a coisa mais linda que você já me falou".



David lhe perguntou como ele se sente quando compara a relação que tem com os filhos e a relação que teve com o pai. Jay-Z já falou anteriormente que seu progenitor abandonou sua família quando tinha 11 anos.



"Eu sou grato todos os dias da minha vida. Eu acordo, olho minhas crianças e vejo que elas estão saudáveis", disse o rapper, negando que ainda sinta mágoa por não ter tido um relacionamento bom com o pai.



A entrevista estará disponível a partir desta sexta-feira, 6, na Netflix.