Jeferson lembra 'resenha' no Leão e já está pronto para jogar

Lateral correu para vestiário rubro-negro em jogo que terminou em briga no ano passado

O lateral-direito Jeferson ainda não fez nenhum jogo com a camisa do Vitória, mas já conhece bem o vestiário rubro-negro. Afinal, foi para lá que o jogador correu para se proteger no penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, contra a Ponte Preta, quando houve pancadaria por parte da torcida alvinegra, em Campinas (SP).

O ex-jogador da Ponte revela, inlcusive, que esse foi o primeiro assunto com os novos companheiros de equipe. "Quando cheguei, a primeira resenha foi essa, do penúltimo jogo do Brasileiro do ano passado. Quando aconteceu a confusão, a primeira opção que vi foi correr para o vestiário do Vitória (risos). A gente dá risada hoje, mas o dia foi muito tenso. O Vitória conseguiu fazer um bom jogo e aproveitou. Todos os jogadores do Vitória estavam no vestiário, uns estavam chegando. Eu só lembro do Yago lá. Quando eu entrei, no que corri, já saí. Patric estava comigo. Na agonia nem lembro direito", conta o atleta que, do atual elenco, já trabalhou com Rhayner e Bryan, ambos no time do interior paulista.

Jeferson, que tem 21 anos e despertou interesse do Leão no ano passado, chega para suprir uma das maiores carências do clube: a lateral direita, que hoje só conta com Lucas, que ainda não manteve regularidade, e Cedric, que tem atuado em jogos da base. Os volantes José Welison, Lucas Marques e Rodrigo Andrade também já foram improvisados na posição, sendo que o último é o atual titular.

Se quiser, o técnico Vagner Mancini já pode testar o jovem na lateral. Jeferson está regularizado e cheio de vontade de estrear com a camisa 28. "Estou pronto fisicamente, tudo em ordem. Se for amanhã a estreia, vou muito feliz. Se não for, vou aguardar chegar. Estou convocado para o jogo de amanhã", antecipou. "Não é só o Vitória, muitas equipes do Brasil estão com dificuldade na lateral. Então espero disputar a posição, ir bem e conquistar essa vaga. Como falei, todos os clubes estão nessa dificuldade. O Vitória é um deles. Espero ajudar, vou disputar a posição. Se vou ser titular, não sei. É Mancini quem decide", analisa.

Quem é Jeferson?

Revelado nas categorias de base da Ponte Preta, Jeferson acumula passagem pelas categorias de base da seleção brasileira. Versátil, ele também joga de lateral-esquerdo e volante. O próprio jogador fala sobre suas características.

"Na Ponte Preta, eu joguei bastante de lateral-esquerdo, sei jogar, mas a minha é a direita. Se precisar jogar na esquerda, vou jogar. Já fiz a função de volante também, sei jogar. Onde gosto de jogar é na direita, mas se acontecer alguma coisa e precisar na esquerda, com certeza vou ajudar. Sou um cara bastante aguerrido dentro de campo. Marco bastante e ataco bem. Minha parte principal é que marco bastante. Hoje, muitos laterais não marcam tanto e atacam bastante. Eu prefiro marcar a atacar. Esse é meu estilo de jogar. Muito aguerrido, muita disposição", finalizou.