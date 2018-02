Jennifer Aniston e Justin Theroux anunciam separação

Em comunicado conjunto, casal anunciou que término aconteceu no fim do ano passado

Os atores Jennifer Aniston e Justin Theroux estão separados. O casal anunciou, em um comunicado conjunto, que a sepração aconteceu no fim de 2017 após dois anos e meio de casamento e sete de relação. Ainda de acordo com eles, optar por um comunicado conjunto se deu pela tentativa de afastar especulações. "Normalmente, faríamos isto de maneira privada, mas dado que a indústria da intriga não pode resistir a qualquer oportunidade de especular e inventar, queríamos anunciar a verdade diretamente", explicaram através do representante de Aniston, Stephen Huvane.

A atriz não tem perfil em redes sociais e na conta de Theroux no Instagram a última foto do casal é de 5 de agosto de 2017. Ainda segundo os artistas, a decisão pelo término foi amistosa e de mútuo acordo. Segundo o comunicado, Aniston e Theroux seguem sendo "dois bons amigos que decidiram se separar como casal", mas que desejam manter a "prezada amizade".

Aniston completou 49 anos no dia 11 e organizou uma festa para a ocasião, na qual esteve rodeada pelas amigas Courteney Cox, Andrea Bendewald, Leigh Kilton-Smith e Kristin Hahn, mas Theroux não marcou presença.

Aniston e Theroux se conheceram no Havaí durante a gravação de Trovão Tropical em 2008 e começaram a sair juntos três anos depois. O casamento foi celebrado em 2015, pouco antes de Theroux completar 44 anos.

A atriz já foi casada com Brad Pitt entre 2000 e 2005, após começar a relação em 1998. Depois do divórcio, Aniston se relacionou com Vince Vaughn e John Mayer.

Para Theroux, este era o primeiro casamento após ter mantido uma relação com a estilista Heidi Bivens durante 14 anos. O casal se separou em 2011.