Jequié ganha do Jacobina fora de casa, de virada

Jipão vence por 2x1

De volta à primeira divisão o Campeonato Baiano após 21 anos, o Jequié já chegou conquistando um grande resultado. Fora de casa, o time venceu o Jacobina, de virada, por 2x1, no estádio José Rocha, em Jacobina.

A partida foi movimentada desde o início, com o Jacobina mais perigoso, mas sem conseguir aproveitar as chances. A peculiaridade foi que os três gols saíram na reta final. O atacante Teco abriu o placar para os donos da casa já aos 29 minutos do segundo tempo, o que parecia representar uma grande vantagem para o Jacobina.

Só parecia. Três minutos depois, o Jipão conseguiu empatar com Railon. E aos 40 minutos, Marcelo Pano decretou a virada da equipe visitante.

Os dois times voltam a jogar na quarta-feira (24), pela segunda rodada. O Jequié terá o apoio da torcida no estádio Waldomiro Borges diante do Bahia de Feira, às 20h30. Meia hora antes, o Jacobina tenta se redimir de derrota na estreia e enfrenta a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.