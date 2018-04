Jéssica é eliminada do BBB18 em paredão contra Kayzar

O paredão foi formado domingo, após a eliminação de Viegas

A sister Jéssica foi eliminada do BBB18 na noite desta terça-feira (10), em paredão contra Kayzar. Ela levou 73,96% dos votos na berlinda da semana. Kayzar foi indicado pelo líder Breno e Jéssica acabou sendo a mais votada da casa logo em seguida. O paredão foi formado domingo, após a eliminação de Viegas.

Após receber a notícia de sua eliminação, Jéssica se despediu dos outros integrantes. Para Gleici, ela afirmou: "Desculpa qualquer coisa". Depois, a loira gritou "Obrigada, Big Brother", antes de sair da casa.

Dentro da casa, a personal trainer ficou marcada por seus relacionamentos e suas frases feitas. A catarinense de 26 anos logo se aproximou de Lucas, com quem ficou em um longo vai-não-vai no confinamento. O cearense era noivo, e Jéssica também citou uma relação fora da casa, mas mesmo assim os dois trocaram muitos carinhos dentro da casa. A sister chegou a sugerir um beijo e algo com mais com Lucas e tentou beijá-lo, mas ele a chamou de "louca" e se esquivou.

Depois da eliminação de Lucas, ela afirmou que nunca tinha se interessado "fisicamente" por ele. Ela chegou a trocar um beijo triplo com Breno e Paula, no chuveiro, e nesta reta final acabou se envolvendo em outra relação, dessa vez com Kayzar. Eles dormiram abraçados vários dias e trocaram carícias no edredom.

A sister virou meme nas redes sociais após uma frase motivacional usada com Patrícia. Ela chamou a colega para uma conversa e disse: "Levanta a cabeça, princesa. Senão a coroa cai", dando origem a várias brincadeiras.