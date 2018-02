Jessica Jones: Netflix divulga novo trailer da 2ª temporada da série

Assista ao trailer do seriado, que estreia no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março

O segundo trailer da próxima temporada de Jessica Jones foi divulgado nesta terça-feira (20). A produção retorna no Dia Internacional da Mulher (8 de março) na Netflix. Na nova divulgação, a história da heroína aparece com maior intensidade e, ao que tudo indica, Jessica precisará tomar uma decisão: seguir na batalha ou fugir de seus dons.

Com flashbacks da primeira temporada, o trailer explora o caminho de Jessica na nova temporada, enquanto ela mostra para todo o mundo como lutar como uma mulher. Nesta temporada, a investigadora particular Jessica Jones (Krysten Ritter), da cidade de Nova York, está começando a retomar a sua vida depois de assassinar seu torturador, Kilgrave. Agora, conhecida em toda a cidade como uma assassina super poderosa, ela enfrenta um novo caso que fará com que ela relute em confrontar quem realmente é ao cavar mais fundo em seu passado para explorar as razões.

Krysten Ritter (Jessica Jones) é acompanhada pelo retorno do elenco que conta com Rachael Taylor (Trish Walker), Carrie-Anne Moss (Jeri Hogarth), Eka Darville (Malcolm Ducasse) e novos integrantes como Janet McTeer e J.R. Ramirez, entre outros.