João Leão deve deixar presidência do PP após as eleições

Por Luan Santos

O vice-governador, João Leão, deve deixar a presidência estadual do PP após as eleições deste ano. Cotado para disputar o Senado ou até mesmo seguir vice do governador Rui Costa (PT), Leão já não conta com o apoio de integrantes do partido, entre eles o deputado federal Ronaldo Carletto e o ex-ministro Mário Negromonte. A principal queixa deles é quanto à “passividade” do cacique pepista diante do governador Rui Costa (PT). A avaliação é que Leão, como vice-governador e mandatário do PP, deveria cobrar por maior participação da agremiação no governo. O principal nome apontado para assumir o controle da sigla é o deputado federal Cacá Leão, que agrada às mais diversas alas pepistas.

Imposição

A mudança no comando do partido foi uma das exigências de Carletto para permanecer no partido. Ele cogitava migrar para o PR e disputar uma vaga no Senado. Um dos fatores apontados como decisivos para a decisão do parlamentar foi a “saída negociada” de Leão da presidência.

Fora do mapa

Cinco partidos deixaram de existir na Assembleia Legislativa da Bahia durante a janela partidária, que foi fechada à meia-noite de ontem. Quem mais perdeu deputados estaduais foi o MDB, que tinha uma bancada com cinco integrantes. Todos saíram, assim como os três parlamentares do PSL, legenda que foi liderada pelo deputado Marcelo Nilo. Já PPS e PROS perderam seus dois representantes, enquanto o PV, que tinha um deputado, ficou sem nenhum. Por outro lado, o PR, que não tinha nenhuma cadeira no legislativo estadual, filiou quatro parlamentares ontem.

Em alta

Mesmo com a decisão do prefeito ACM Neto de não disputar o governo do estado, o Democratas foi o partido que mais cresceu na Assembleia durante a janela, ao lado do PR. Ambos ganharam quatro deputados. O DEM chegou a dez parlamentares e ultrapassou o PSD e assumiu a segunda posição entre as maiores bancadas. O PT segue em primeiro, com 12 parlamentares, e os pessedistas caíram para a terceira colocação, com nove. Na quarta posição está o PSDB, que filiou dois parlamentares ontem. Em seguida estão PSB, PDT, PSC e o próprio PR, que finalizaram a janela com quatro integrantes.

Oportunidade

Com a permanência do prefeito ACM Neto no Executivo municipal, o PSC vai pleitear uma das vagas ao Senado na chapa da oposição. A avaliação do partido é que, sem Neto, o desenho de chapa deve ser refeito. “Nossa bancada na Assembleia aumentou e sempre mantivemos a lealdade ao prefeito”, argumenta o presidente estadual da sigla, Eliel Santana. O indicado para a peleja já foi escolhido: o deputado federal Irmão Lázaro.

Apreensão

Em Feira de Santana, aliados do prefeito José Ronaldo (DEM) garantem que o vice-prefeito, Colbert Martins (MDB), não consegue controlar a ansiedade à espera da decisão do democrata. Se Ronaldo sair para disputar o governo, Colbert assume. “Nos últimos dias, ele nem dormiu”, brinca uma liderança local.

"Ingresso no DEM por acreditar em sua linha partidária e porque faço política não por conveniências eleitorais, mas por acreditar em projetos políticos", Leur Lomanto Jr., deputado estadual, em sua filiação ao DEM