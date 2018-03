João Pedro volta de lesão e herda vaga de titular no clássico

Lateral vai substituir Nino Paraíba, que foi expulso contra a Juazeirense

Desde o início da temporada, era possível apontar que a lateral direita do Bahia protagonizaria uma das melhores brigas por posição no elenco. Após confirmada a não renovação de Eduardo, a diretoria contratou Nino Paraíba e João Pedro para o setor.

O primeiro, experiente de 32 anos, foi um dos destaques da Ponte Preta na Série A do ano passado, apesar do rebaixamento do time. Jogou 34 das 38 partidas, sendo 29 como titular, deu três assistências e marcou até um gol.

João Pedro, de 21 anos, se profissionalizou em 2014, pelo Palmeiras, e de cara jogou 17 partidas do Brasileirão como titular. Em 2017, foi emprestado para a Chapecoense e, apesar de não ter sido titular absoluto, virou peça importante na classificação do time catarinense para a Libertadores, na reta final.

No início do ano, o garoto foi a opção de Guto Ferreira nas duas primeiras partidas. Depois, perdeu a posição por causa de uma lesão e, a partir de então, Nino Paraíba não deu mais espaço. Quis o destino, no entanto, que no jogo mais importante para o Bahia na temporada até então, João Pedro retornasse para assumir a lateral. Ele jogará o primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano, domingo (1), às 16h, na Fonte Nova.

Nino está suspenso pela expulsão diante da Juazeirense, na semifinal, e a vaga caiu no colo do companheiro, que está recuperado de lesão e sendo preparado justamente para o clássico, apesar do técnico Guto Ferreira, como estratégia, tentar despistar.

“A gente tem jogadores para colocar. Tem plano A, plano B e até plano C”, disse o treinador em entrevista coletiva, ainda em João Pessoa, onde o tricolor venceu o Botafogo-PB por 2x0, quinta (29). Sabe-se, no entanto, que João Pedro e o zagueiro Lucas Fonseca, que não participaram do último jogo, serão titulares contra o Vitória.

João Pedro não atua desde o dia 8 de março, quando entrou no segundo tempo da goleada por 6x1 sobre o Jequié, na Fonte Nova. A última vez como titular foi um pouco antes, no dia 4 de março, com triunfo por 2x1 sobre a Juazeirense, no Adauto Moraes.