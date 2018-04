João Roma é pré-candidato a deputado federal

Por Rafael Freitas

Após cinco anos ocupando o cargo de chefe de gabinete do prefeito ACM Neto, João Roma se afasta da Prefeitura Municipal, hoje, para se dedicar integralmente aos trabalhos que envolvem sua pré-candidatura à Câmara Federal. Durante todo o dia, uma série de eventos na cidade vai marcar a despedida. “Seguirei um caminho que foi proposto pelas pessoas com quem mantive contato em todo esse tempo, que é o da candidatura a deputado federal”, nos disse. Roma, que é pernambucano e vive em Salvador há mais de 14 anos, foi considerado um dos nomes mais capacitados e pacificadores da atual administração.

Made in Bahia

Baiana radicada em São Paulo, Renata França lotou o salão principal do Wish Hotel da Bahia, na terça-feira (3), quando ministrava um curso de drenagem desenvolvido por ela. Renata tem rodado o país - sempre esgotando as vagas das turmas – compartilhando suas experiências e os princípios do seu Método Renata França e Miracle Touch, que são considerados revolucionários no campo das massagens. Durante o curso, que também teve uma parte prática, Renata recebeu o beauty artist e fotógrafo Fernando Torquato. Ela ainda deu uma rápida escapada para atender a cantora Ivete Sangalo. Renata fez história ainda menina no pequeno salão de bairro da mãe, em Ilhéus, quando já chamava a atenção pelo toque das mãos durante a lavagem dos cabelos. De lá, foi fazer massagens – sua paixão – no Spa da L’Occitane, dentro do Hotel Transamérica, em Comandatuba. Daí foi um pulo para a unidade dos Jardins, em São Paulo, onde fez clientela cativa, como a modelo Cassia Avila e a atriz Taís Araújo. Hoje tem seu próprio Spa, que fica na Gabriel Monteiro da Silva, e atende gente como Marina Ruy Barbosa, Donata Meirelles, Bruna Marquezine e Giovanna Ewbank.

Parceria

O Grupo Neonergia, por meio das distribuidoras Coelba (BA), Celpe (PE), Cosern (RN) e Elektro (SP), firma, hoje, uma parceria de foco educativo com o Unicef e com o músico Carlinhos Brown. As parcerias têm o objetivo principal de promover os direitos das crianças e dos adolescentes do semiárido brasileiro e, ao mesmo tempo, disseminar conceitos do uso seguro e eficiente da energia elétrica. Somadas, as iniciativas devem impactar mais de 600 professores e 30 mil crianças e adolescentes. Durante as ações de capacitação e sensibilização para professores e alunos serão abordados três tópicos: Fundamentos da Eficiência, Eficiência Energética na Escola e nas Residências e Meio Ambiente e Sustentabilidade.

... E a caravana passa

través de um comunicado oficial, disparado na última segunda-feira, a diretoria da CasaCor Bahia informou que “ os profissionais que participarem de outros eventos do segmento no estado da Bahia não serão convidados a participar da CasaCor Bahia 2018”. Muitos acreditam que o comunicado foi divulgado por causa da repercussão da Mostra Casas Conceito, que Andrea Velame estará promovendo, a partir de julho, no Horto Florestal. A Casas Conceito será uma espécie de mostra boutique, com curadoria de Sérgio Zobaran – o lançamento foi anteontem e reuniu mais de 200 arquitetos e designers de interiores.

Olho nele!

O empresário Ticiano Degasperi se associou a Rômulo Magnavita e os dois estão à frente da RMTD Som, Luz e LED. A empresa assinou recentemente a luz cênica da Igreja de São Francisco para o casamento de Juliana Carvalho e Antônio Bordon e, no próximo sábado (7), produzirá o som e a iluminação do aniversário black-tie de Milton Martinelli, que irá acontecer no Solar Cunha Guedes.

Espelho

Inspirado em Saulo? O ator Emílio Dantas, que vai viver o cantor Beto Falcão na novela Segundo Sol, que tem estreia em maio, na TV Globo, tem chamado atenção pelas semelhanças com Saulo Fernandes. A comparação faz sentido: Emílio confessou, ontem, durante coletiva de imprensa, em Salvador, que se inspirou no artista baiano para compor o personagem: “Ele é um cara da paz, tem uma alma linda. Conversamos muito.”

