Jogador Número Um traz Spielberg de volta à ficção e à aventura

Novo longa do diretor passado em 2045 é repleto de referências aos anos 1980

Depois de mais uma passagem pelo cinema “sério”, em The Post - que concorreu ao Oscar de melhor filme neste ano -, Steven Spielberg está de volta ao que sabe fazer de melhor, que é um bom exemplar do cinemão.

Jogador Número Um traz o cineasta ao universo da ficção científica com uma boa dose de aventura. E nos dois gêneros, ele já se saiu muito bem, em filmes como Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977) ou Caçadores da Araca Perdida (1981).

A nova empreitada do cineasta de 71 anos é inspirada no livro homônimo de Ernest Cline, lançado em 2011. Em 2044, o jovem Wade Watts, assim como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo Oasis ao mundo real, que se apresenta completamente caótico.

O DeLorean de De Volta Para o Futuro

Quando o criador do jogo morre, os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico para conquistar uma fortuna de meio trilhão de dólares. Além disso, o vencedor passará a controlar o Oasis.

O casamento de Spielberg com o autor parece ter sido perfeito, como diz o próprio Cline: “Não conseguiria escrever Jogador Número Um se não tivesse crescido vendo os filmes de Spielberg. Teria sido uma história diferente ou nem teria escrito”.

Por outro lado, Spielberg e seus filmes são símbolos dos anos 1980, período venerado pelos jovens personagens que protagonizam o longa. No filme, sobram referências àquele época, que podem até deixar o espectador confuso com tanta informação. Estão ali músicas de Van Halen e do Twisted Sister, a banda de heavy metal da clássica We’re Not Gonna Take It. Além disso, aparece o icônico DeLorean, o carro de Marty McFly em De Volta Para o Futuro.

Mas, em meio a essa festa de referências nostálgicas, o filme também questiona o uso exagerado da tecnologia pelos seres humanos, que se desligam do mundo real.

“No filme, existe uma sociedade distópica e a base da economia daquela sociedade está ruindo. Então, é um bom momento para escapar da realidade. Por isso, no filme, a realidade virtual é como uma droga para aquelas pessoas”, disse Spielberg.

O diretor convoca o público e diz que, para curtir o filme, não é preciso entender de games: “Não é sobre um jogo, mas sobre um mundo digital criado por um gênio”.

