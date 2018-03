Jogadores da Seleção Brasileira começam a se apresentar em Moscou

O Brasil vai disputar um amistoso contra a Rússia na sexta-feira (23), às 13h

Os jogadores da Seleção Brasileira de futebol começaram a se apresentar neste domingo (18) para o amistoso contra a Rússia, que será disputado na sexta-feira (23), às 13h, no estádio Luzhniki, palco da final da Copa do Mundo de 2018.

Neto, Alex Sandro, Renato Augusto, Douglas Costa e Willian José foram os primeiros a chegar em Moscou, capital da anfitriã do mundial desse ano. O goleiro Ederson, o meia Fernandinho e o atacante Gabriel Jesus, todos jogadores do Manchester City, se juntaram a eles à noite.

O restante do grupo está previsto para chegar na segunda-feira (19), quando o técnico Tite já comandará a primeira atividade, no centro de treinamento do Spartak Moscou.