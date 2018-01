Jogadores do Vitória fazem homenagem goleiro Wallace

Goleiro foi sepultado em Ribeirão Preto na mesma hora em que Leão entrou em campo

No triunfo deste domingo (28) do Vitória sobre o Atlântico, de virada, por 2x1, não teve gols de Denílson e Yago, nem assistências de Juninho e Lucas. Fernando Miguel não salvou embaixo das traves. Tudo foi feito em nome de Wallace.

No sábado, a família rubro-negra perdeu tragicamente um ente querido. O goleiro Wallace Ribeiro, de 22 anos, faleceu num acidente de carro na Rodovia dos Bandeirantes, na altura de Limeira (SP), enquanto viajava para encontrar familiares em Ribeirão Preto.

Ao perder uma parte de si, o rubro-negro se uniu. Por conta da partida, os atletas do Vitória não puderam estar em Ribeirão Preto, onde aconteceu o velório, praticamente no mesmo horário do jogo. Mas prestaram a sua homenagem como foi possível.

"Meu irmão Wallace nos deixou. Mais que um colega de profissão, um irmão que o mundo da bola me deu" Caíque, goleiro do Vitória

Os jogadores entraram em campo sem os seus nomes impressos na camisa, e sim o de Wallace. Foi apenas uma simbologia, mas uma maneira de dizer: todos estavam ali pensando no colega falecido. A faixa dizendo ‘para sempre Wallace’ com que entraram em campo e a faixa preta nos braços reforçaram o luto.

Denílson, um dos reforços do Vitória para 2018, sequer teve tempo de conhecer Wallace. Mas dedicou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra em jogos oficiais ao colega de profissão: “Eu também tenho uma filha muito pequena, então a gente sente demais a perda e deseja força para a família dele”. O goleiro era pai de uma menina de quatro meses.

O técnico Vagner Mancini, responsável por escalar Wallace nos seus dois únicos jogos como profissional pelo Vitória, na temporada 2016, também lamentou: “A perda para nós, mesmo, foi a dele. Essa é uma perda que a gente sente de fato”.

Já o goleiro Caíque, hoje reserva no Leão, postou um texto em uma rede social. “Meu irmão Wallace nos deixou. Mais que um colega de profissão, um irmão que o mundo da bola me deu. Foram cinco anos de convivência diária. Quantos treinos, quantas resenhas, quanto aprendizado. Você ficará eternamente na minha lembrança. Que a sua família encontre o conforto necessário para lidar com essa situação”, escreveu o jogador.

Adeus

O sepultamento de Wallace começou pouco antes da partida, por volta das 16h30 em Ribeirão Preto, sua cidade natal (15h30 de Salvador). Além de amigos e familiares, toda a equipe do Guarani, clube ao qual o goleiro estava emprestado até o final do ano, compareceu ao velório.

Um dos mais emocionados era Bruno Brígido, goleiro titular do Bugre e companheiro de treinos mais próximo de Wallace. “Com certeza fui a pessoa com quem ele mais conviveu nesses últimos dias de vida. Chegamos no mesmo dia, ficamos no mesmo quarto na pré-temporada, mesmo hotel, saímos juntos para ver apartamento, para jantar, almoçar”, disse ele ao globoesporte.com.

Juninho Capixaba, ex-lateral-esquerdo do Bahia e agora no Corinthians, era outro muito abatido. Ele fez questão de deixar a capital paulista para comparecer ao enterro do amigo, com quem jogou na base do Vitória. O jogador falou apenas com os familiares de Wallace.