Jogadores reconhecem 'momento difícil' após empate

Para o volante Edson, no entanto, não pode haver desespero

Buscar explicações a cada desempenho e resultado ruim na atual temporada tem sido cada vez mais difícil para os jogadores do Bahia. Desta vez, após o empate por 0x0 com o Jacobina, lanterna da competição e que somou o seu primeiro ponto justamente no jogo deste domingo (4), os jogadores admitiram o momento difícil vivido pelo time.

"Difícil porque acaba que você tava com o jogo na mão e aí perdemos um jogador expulso. Momento difícil, mas nada de desespero, tem que ter tranquilidade. Temos cobrança entre a gente para poder melhorar. Temos jogadores experientes. Tenho quase certeza que é questão de tempo e esperamos que seja o mais rápido possível para gente voltar a ganhar com tranquilidade. O segredo do sucesso é o trabalho", disse o volante Edson.

Se nas palavras a falta de convicção numa melhora significativa da equipe é notória, em campo o Bahia segue apresentando um futebol bem pobre. A única chance real no segundo tempo foi com Vinícius, no último minuto da partida, mas a bola explodiu no travessão do goleiro Lupita.

"Difícil com um jogador a menos. É complicado, a gente tem que começar a pontuação, não podemos nos distanciar do G4. É trabalhar que quarta tem jogo importante e a gente tem que sair com o triunfo. Com um a menos brigamos até o final e por pouco a bola não entrou, bateu no travessão. É trabalhar", afirmou Vinicius.

Para o jogo contra o Vitória da Conquista, quarta-feira (7), às 18h30, na Fonte Nova, Guto conta com o retorno do volante Gregore, que volta após cumprir suspensão.