Jogo contra o Santos é para 'começar o campeonato', diz Zé Rafael

Meia admite que equipe ficou devendo contra o Inter e projeta "recomeço" a partir do duelo na Fonte Nova

A derrota do Bahia para o Internacional, no Beira-Rio, na estreia do tricolor na Série A, pode ser classificada de diversas formas. Dá pra dizer que faltou inspiração ao time, que a postura não foi a ideal ou que a atuação decepcionou. Até mesmo o meia Zé Rafael reconheceu a mau desempenho da equipe.

"Sabemos que ficamos devendo muito contra o Inter. Nossa equipe não conseguiu encaixar em nenhum quesito. Nossa parte ofensiva não foi eficiente como vinha sendo, nossa bola parada tivemos pouquíssimas chances, não levamos perigo quase nenhum", disse em entrevista coletiva. Para o camisa 10, o jogo deste sábado (21), às 16h, contra o Santos, na Fonte Nova, é a chance ideal para um "novo começo".

"Acho que esse jogo de sábado é o jogo pra gente começar o campeonato. Como se o último jogo não tivesse existido. A gente dá o primeiro passo com a nossa torcida, um horário bom, que permite que a nossa torcida vá empurrar o time, contra uma grande equipe, que vive um grande momento. Acho que temos grandes condições de jogo e começar de vez o campeonato", projeta.