Jojo Toddynho faz festa na piscina para comemorar aniversário

Funkeira, que completou 21 anos durante o Carnaval, continua comemorando primavera

Jojo Toddynho continua comemorando em grande estilo a chegada aos 21 anos, que aconteceu no Carnaval. Neste domingo (25), a dona do hit Que Tiro Foi Esse?, fez uma pool party em um sítio na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De maiô colorido, ela recebeu seus convidados com drinques, docinhos, salgadinhos e flamingos, bem no estilo Miami way of life.

(Fotos: Divulgação)

As comemorações do aniversário de Jojo começaram em Salvador, no Bloco da Preta 2222, de Preta Gil. Ao ser questionada na ocasião sobre o que ela sonhava para a data especial, Jojo disparou: “Quero sarrar o Léo Santana. É claro. Aquele homem gostoso, parece que foi desenhado. Vou dar na cara da Lorena (Improta, noiva de Leo), que ele vai largar dela”.