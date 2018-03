'A lágrima tá descendo', brincou a cantora

A cantora Jojo Todynho está dando o que falar após cortar o cabelo bem curtinho. Em seu perfil no Instagram, ela publicou um vídeo imitando a cena clássica de Laços de Família, na qual a personagem Camila, de Carolina Dieckmann, raspa o cabelo por sofrer com as consequências da leucemia.

“É atriz que vocês querem? Então, segura essa atuação aí, Brasil”, brincou Jojo no momento do corte. No vídeo, ela disse ainda: “A lágrima, gente, tá descendo”. Assista ao vídeo do corte do seu cabelo abaixo.