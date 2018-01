Jojo Todynho responde crítica de atriz: 'Não fale do que não viveu em uma comunidade'

Apesar de não citar o nome de Joana, muitas pessoas acreditam tratar-se de uma indireta

Após a atriz Joana Balaguer ter publicado um desabafo criticando a música Que Tiro Foi Esse?, a cantora Jojo Todynho resolveu se pronunciar a respeito de críticas em seu Instagram. Apesar de não citar o nome de Joana, muitas pessoas acreditam tratar-se de uma indireta.



"Vamos parar de gracinha? Primeiramente, não fale o que você não viveu dentro de uma comunidade. Eu jamais faria música incitando, incentivando a violência", começou.



Em seguida, continuou a explicação: "Aprenda a traduzir as coisas. Todo mundo sabe que a música Que Tiro Foi Esse? é aquela coisa: 'C..., essa roupa tá linda, que tiro! desmaiei!"





"Não abre a boca amor, se for falar besteira. Não abre a boca pra falar o que não sabe. Procure saber", concluiu.



Na última segunda-feira, 15, Joana Balaguer havia tentado justificar suas críticas, quando reclamou de uma suposta violência contida na música, e o fato de ela ser reproduzida até mesmo em ambientes infantis.



"Tão me falando que é tiro de amor, tipo que 'chegou lacrando', só que o que me incomoda não é a música. O que me incomodou foram os vídeos das pessoas fingindo que estão morrendo, levando um tiro. Eu fico imaginando os pais que perderam já filhos ou entes queridos por bala perdida, por algum tiro, e veem pessoas assim, levando tiro quando a gente quer paz, a gente não quer arma, não quer nada", comentou a atriz.