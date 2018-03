Jojo Todynho revela motivo de ter cortado o cabelo

Cantora divulgou vídeo em que mostra as madeixas curtas

Jojo Todynho está de cabelos novos. A cantora do hit Que tiro foi esse mostrou aos seus seguidores na última terça-feira (13) em um vídeo pequeno. Nele, a funkeira relembrou a cena clássica da personagem Camila, interpretada por Carolina Diekmann em Laços de Família.

No dia seguinte, Jojo participou do Fofocalizando, programa do SBT, e contou a Lìvia Andrade, Leão Lobo, Décio Piccinini e Mamma Bruschetta, os apresentadores do programa, o motivo real de ter cortado as madeixas.

A funkeira disse que pretende cuidar melhor dos fios, as sem usar nenhum procedimento químico. Mas garantiu que vai continuar usando perucas.