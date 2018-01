Jorge Elias assina projetos em Salvador

Por Rafael Freitas

Foto: Reprodução/Bruna Guerra

Um dos maiores arquitetos do país, Jorge Elias começou a esboçar o projeto de dois apartamentos no Edifício Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória. Elias, que mantém uma linha projetual clássica, pretende apostar em “enfilade”, um recurso arquitetônico que começou a ser utilizado no barroco europeu e continua sendo reproduzido e reinterpretado até os dias de hoje. Ele consiste em alinhar todos os espaços utilizando um único eixo e conectá-los através de portas que deslizam, abrem e fecham, proporcionando uma visão ampliada dos salões. O empreendimento, fruto da expertise da dupla MRM e João Fortes, é dito como o último terreno da área mais nobre de Salvador e deve abrigar um poderoso time de moradores.

Brisa baiana

Consagrado pelo mundo afora, com obras expostas nas mais importantes instituições de arte e disputadas a milhões nos leilões, o artista plástico Vik Muniz alugou um apartamento na Ladeira da Barra e segue em temporada de férias em Salvador. Está acompanhado da esposa, Malu Barretto, e dos filhos, aproveitando todas as delícias da nossa terra. Os programas são quase sempre acompanhados da amiga Regina Casé e sua entourage, e já incluiu missa no Santuário de São Lázaro, na Federação, para banho de pipoca, axé e amor; banhos de piscina e mar no Yatch Clube da Bahia e passeio de barco até a Ilha de Maré, com direito a pit stop no restaurante Preta. Vik, inclusive, ganhou mostra permanente inaugurada anteontem, durante a reabertura do Edifício Altino Arantes, o Banespão, no centro de São Paulo. A instalação, chamada Vista 360, ocupa o 4º andar e consiste em registros das vistas do mirante produzidas a partir de cerca de 20 toneladas de sucatas, uma técnica já bastante explorada pelo artista.

Foto: Reprodução

Salve Iemanjá!

O Camarote Schin Aê, que irá funcionar no Carnaval, em Ondina, presta uma homenagem à cultura, energia e alegria da Bahia e traz uma ambientação inédita inspirada em Iemenjá. Flores brancas, mar azul, barco, estrelas e conchas mesclarão com o laranja da marca e fitinhas Aê, trazendo uma atmosfera de muito axé e boas energias.

Foto: Divulgação

Em torno de Louboutin

Christian Louboutin é presença confirmada no jantar que acontece em sua homenagem, na próxima quarta-feira, no apartamento do casal Bruno Astuto e Sandro Barros, em São Paulo. Será uma noite au complete, como dizem os franceses, coroada por muitos, muitos brilhantes, alta costura e sapatos de sola vermelha, marca registrada das criações do designer de calçados. Monsieur Louboutin mantém duas lojas na cidade, uma no tradicional Iguatemi e na sua versão mais moderna, o JK Iguatemi.

Foto: Divulgação

Agito dos bons

Na próxima sexta, 2 de fevereiro, o Rio Vermelho vai estar em festa. Pra celebrar o dia da Rainha do Mar, o Armazém de Época, antiquário de Antônio Junior, vai realizar o Despertar de Iemanjá 2018, que contará com serviço all inclusive e uma localização privilegiada bem próximo à Colônia de Pescadores, de onde partem os balaios com as oferendas dos devotos. O dress code pede azul e branco e os ingressos podem ser comprados nos telefones (71) 99302-8703 / 99324-8548.

Baby boom

A família de Ana Carolina Suarez e Flávio Brito deve aumentar nos próximos meses. Alô Alô Correio já sabe que os dois estão grávidos e esperam mais um menino, que vem ao mundo em julho. O nome do herdeiro já foi definido: Gabriel Suarez Brito.