Jornais brasileiros se unem contra notícias falsas no Dia da Mentira

CORREIO e cerca de 100 jornais brasileiros publicaram anúncio contra informações falsas

O CORREIO se juntou a cerca de 100 jornais brasileiros para destacar neste 1º de abril, Dia da Mentira, a importância do jornalismo profissional no cenário atual de grande propagação de mentiras e notícias falsas nas redes sociais. O anúncio de duas páginas da Associação Nacional de Jornais (ANJ) – que reúne os mais importantes títulos da imprensa diária brasileira, responsáveis por mais de 90% da audiência de jornais impressos e digitais do país – foi veiculado também na forma de um banner nos sites dos jornais associados à entidade.

“Verdade seja dita: a mentira não merece nem mais um dia”, diz o título do anúncio.

Anúncio foi publicado em cerca de 100 jornais do país (Foto: Reprodução)

No texto, a ANJ lembra que “nestes tempos de tantas falsas notícias com trânsito livre pela internet, mentira deixou de ser coisa de um dia e virou companheira de todas as horas”.

A ANJ aconselha os cidadãos a “conferir antes de compartilhar uma notícia se ela saiu em um veículo respeitado, como os jornais”. Confira o anúncio no link aqui.