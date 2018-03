Maju Coutinho explicou que está com conjuntivite

A jornalista Maju Coutinho precisou se afastar da TV Globo por causa de uma conjuntivite. A jornalista publicou uma foto no Instagram para explicar o motivo da sua ausência. “Previsão pros próximos dias: chuva de colírio e muito descanso. Peguei conjuntivite viral: não é grave, mas é muito chato”, reclamou Maju que além da previsão do tempo no Jornal Nacional também apresenta exporadicamente o Jornal Hoje.

Veja a mensagem que Maju postou: