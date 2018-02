José Welison vive nova expectativa de jogar Ba-Vi improvisado

Em 2016, volante retornou de lesão e foi escalado como lateral-direito nas finais do Baianão

José Welison deve ser a grande surpresa de Vagner Mancini para o Ba-Vi de domingo (18), no Barradão, pela 1ª fase do Campeonato Baiano. O volante pode entrar como titular tanto na sua posição original como na lateral direita, que não conta com o titular Lucas, machucado.

Disposto a jogar, Welison disse não ter preferência por posição: “Pra mim tanto faz (risos)! O treinador é quem vai decidir quem vai jogar. Tem Ramon (zagueiro) e Lucas Marques (volante) brigando pela posição também e não sei o que Mancini vai decidir. Temos treinos ainda pela frente ele só fez um teste comigo, não tem nada definido”.

No triunfo por 3x0 sobre o Corumbaense, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira (15), o técnico colocou Zé em campo atuando primeiramente como volante. Depois, ele foi deslocado para a lateral direita, onde fez um cruzamento para o gol de André Lima, segundo da goleada.

O volante não jogava desde o final do ano passado, tratando uma lesão. “Mancini já me conhece faz tempo. Vinha tratando uma tendinite no meu joelho e tive que parar para não jogar meia boca. Voltei a treinar bem e Mancini optou que eu começasse como titular nesse jogo. Felizmente pude fazer aquele cruzamento e ajudar a equipe”, disse Welison.

Para o volante, a situação não é novidade. Em 2016, ele viveu a mesma expectativa de jogar improvisado num Ba-Vi decisivo e não titubeou. José Welison guarda, inclusive, aquelas clássicos como os mais importantes da sua carreira.

“Foram os dois Ba-Vis da final do Baiano de 2016. Mancini já estava aqui e eu também tinha acabado de voltar de lesão do joelho. Ele estava precisando de um lateral direito igual a agora, e me escolheu. Foram muito especiais para mim aqueles Ba-Vis. Joguei muito bem e fomos campeões”, lembrou.