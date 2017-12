Jota Quest revela alegria de cantar na Bahia; banda volta em março

Rogério Flausino e companhia voltam dia 11 de março e fazem show acústico na Concha Acústica

A galera do Jota Quest trouxe muita vibração positiva para o Festival Virada Salvador no final da noite deste sábado (30). De quebra, a banda adiantou alguns sucessos que fazem parte do novo disco acústico que sai em turnê a partir do próximo ano.

"Vamos tocar no show de hoje três músicas do acústico. Em uma delas, inclusive tem uma inserção de Raul Seixas na macacada reunida. Estava doido pra fazer essa mistura", adiantou Rogério Flausino, vocalista da banda, durante a coletiva de imprensa.

(Foto: Evilânia Sena/Secom)

O show da turnê desembarca em Salvador no dia 11 de março, na Concha Acústica. "A gente está em um momento onde nossos contemporâneos estão acompanhando o Jota, mas também tem uma geração nova e a gente se conecta também e isso vira um desafio. São arranjos novos para o pessoal entender um pouquinho disso", acrescenta o guitarrista da banda, Marco Túlio.

Em cima do palco, não falta animação: "Isso tudo tem uma mensagem na parada. De escrever coisas positivas. Agora é tocar o barco e fazer mais disso. Fazer o que a gente sempre fez. Esse ano que vem é só o show do acústico", garante Flausino.