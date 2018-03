Jota Quest traz nova turnê para Salvador neste domingo (11)

Show mistura antigos sucessos e novas canções na Concha Acústica

O pop rock que conquistou o Brasil há mais de 20 anos, retorna à Salvador neste domingo (11) para encher mais corações com letras reflexivas. Após a passagem pela capital durante as comemorações do Réveillon 2018, com apresentações no Festival Virada Salvador e no Melhor Réveillon do Mundo, na Praia de Guarajuba, a banda Jota Quest traz a sua aclamada turnê Acústico Jota Quest - Musicas Para Cantar Junto, em um espetáculo que repassa os grandes sucessos do grupo em versões acústicas e inéditas, incluindo, ainda, novas canções e parcerias.



O novo show, que acontece às 19h, na Concha do TCA, é baseado no DVD de mesmo nome, gravado em São Paulo, com participações especiais de Milton Nascimento e Marcelo Falcão, da banda O Rappa. Os ingressos variam de R$ 100 a R$ 200, a depender da localização.



A turnê, que não deixa de fora sucessos como Dias Melhores e Só Hoje, já passou por locais como Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Recife, Campo Grande, Vitória, Natal e Rio de Janeiro, com ingressos esgotados. Relembre momentos acústicos da banda em um mix do YouTube:







“Estamos muito animados e honrados com a possibilidade de estrear nosso acústico na Concha Acústica, que é um lugar emblemático de Salvador, e que, como o próprio nome já diz, tem tudo a ver com o conceito e clima do projeto. A última vez que tocamos na Concha foi em 1999. Estávamos com muita saudade!”, comemora Rogério Flausino, vocalista da banda mineira.



Serviço

Concha Acústica do TCA (Campo Grande).

Domingo, às 19h.

Ingressos: Arquibancada - R$ 100 | R$ 50; Camarote - R$ 200 | R$ 100.

Vendas: Site Ingresso Rápido e bilheterias do TCA.