Jovem de 21 anos é baleada na praia

Dois homens assaltavam banhistas e dispararam os tiros

Uma jovem de 21 anos foi baleada na Praia da Reserva, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (21). Identificada como Larisse Isídio da Silva, ela é estudante de Engenharia Química na PUC-Rio e andava pelo calçadão quando foi atingida no abdômen.

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, dois homens estavam em uma moto roubando os banhistas que estavam na região. Um deles teria tentado assaltar também um policial militar que estava de folga no local, enquanto o outro aguardava na garupa. Foi quando deram início aos tiros balearam Larisse, que estava na praia acompanhada do namorado. Segundo a polícia, não houve troca de tiros. Apenas o assaltante atirou, com uma pistola equipada com um sistema que permite rajadas.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde passou por uma cirurgia de emergência. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, seu estado de saúde era considerado grave.

O caso deve ser investigado pela 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca).