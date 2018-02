Jovem de 23 anos morre em acidente entre carro e van em SP

Namorado que dirigia carro foi preso por estar embriagado

Uma jovem de 23 anos morreu em um acidente entre um carro e uma van na manhã deste sábado (10), na SP-350, perto de São José do Rio Pardo, em São Paulo. Além disso, três outras pessoas ficaram feridas na batida. As informações são do G1.

Maria Luiza Tango estava junto com o namorado de 28 anos seguindo de Caconde, também em São Paulo, para São José, onde moram os pais da jovem. O rapaz perdeu o controle do carro e acabou batendo na lateral de uma van que seguia no sentido oposto.

Com o choque, Maria Luiza morreu no local. Dois passageiros da van, que levava 15 pessoas, foram levados para o pronto-socorro de São José do Rio Pardo, onde foram atendidos. Eles seguem em observação. O namorado da jovem também ficou ferido e foi levado para um hospital de Tapiratiba (SP). O teste do bafômetro apontou embriaguez ao volante do rapaz.

Depois de ter alta, ele foi levado para a Cadeia Pública de Casa Branca (SP). Ele vai responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar, por ter assumido o risco de causar um acidente, e lesão corporal.