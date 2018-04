Jovem é baleado nas pernas em Cosme de Farias

Segundo a polícia, Ademilton trocou tiro com a guarnição da PM

Um jovem identificado como Ademilton Santos Fernandes, 19 anos, foi baleado durante uma troca de tiros com policiais no início da noite da última segunda-feira (16), no bairro de Cosme de Farias, em Salvador.

Segundo o boletim de ocorrência do Hospital Geral do Estado (HGE), a guarnição da PM foi recebida "a bala" por homens que estavam fazendo transações de drogas no bairro.

A vítima foi atingida na região das pernas. Ele segue internado no HGE. Ainda conforme o boletim, o jovem foi estava acompanhado com mais seis homens. Com ele, a polícia encontrou 44 trouxinhas de "aparente" maconha e dois pinos de de cocaína.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da 58ª Companhia Independente da PM (CIPM/Cosme de Farias) estava fazendo rondas próximo da Avenida Bonocô, e abordaram dois suspeitos, que fugiram em direção ao Colégio João Pedro. No local, segundo a PM, eles foram recebidos a tiros. Um dos suspeitos foi baleado e levado ao HGE.