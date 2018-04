Jovem morre em operação da Polícia Militar na Chapada do Rio Vermelho

Ítalo Alves de Jesus Pereira é apontado como traficante pela polícia

Um jovem de 21 anos morreu em um confronto com a polícia na Chapada do Rio Vermelho, na noite de sexta-feira (6). Através de uma denúncia anônima, a polícia foi informada que Ítalo Alves de Jesus Pereira estava com uma pistola vendendo drogas na Rua do Iraque, que fica entre a Rua da Chapada e o Vale das Pedrinhas.

Por volta das 16h30, ao chegar no local, policiais do Pelotão Especial Tático Ofensivo (Peto) da 40ª Companhia Independente (Nordeste de Amaralina) foram recebidos a tiros, segundo o boletim registrado no posto da Polícia Civil no Hospital Geral do Estado (HGE).

Diante dos tiros, a PM revidou. Ítalo, que era conhecido como Rato, foi atingido e socorrido pelos próprios policiais. Levado ao HGE, ele não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foi encontrada uma pistola Taurus Hcpluscal com 14 projéteis, além de uma quantidade de droga. Em fevereiro, Ítalo já tinha sido internado no HGE depois de ser baleado.