Jovem que 'fumou dinheiro' em abordagem passa em concurso para delegada

Advogada não tinha habilitação na época e estava embriagada

Luiza Gomes, de 24 anos, que ficou conhecida depois de ter sido flagrada dirigindo embriagada e tentando fumar uma nota de R$50, passou no concurso para delegados da Polícia Civil do Pará. Procurada pela imprensa, a jovem não quis dar entrevista. O resultado do processo seletivo foi divulgado nesta terça-feira (27).

A advogada foi parada em uma abordagem policial no Espírito Santo, em agosto 2012, quando tinha 19 anos. Na época, ela estava bêbada e chegou a dizer que conhecia a lei e suas brechas. "Essa questão de beber e dirigir, qual a eficácia da lei? Não existe eficácia. A partir do momento que a gente vê que tem alguma brecha, a gente se aproveita daquilo. Nós, estudantes de direito, tentamos nos aproveitar disso", contou a garota que estava em um carro com os pneus rasgados, sem carteira de motorista e que tentou ligar o veículo com um canudinho.

Como punição, Luiza teve de prestar serviço comunitário por quatro meses no Hospital da Polícia Militar, em Vitória. Já a mãe dela pagou R$400 em cestas básicas durante 30 dias. Em 2014, Luiza já estava apta a tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No ano seguinte, a jovem comentou o caso durante um evento de MMA.

"Claro que uma pessoa ou outra lembra, e isso eu vou ter que enfrentar por muito tempo, talvez até para o resto da minha vida, mas o que importa é a gente aprender com os nossos erros e seguir em frente, não pode, por conta de um episódio que aconteceu, ficar naquilo pra sempre", disse a jovem na época ao GloboEsporte.com.