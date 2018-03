Jovem torturado que teve testa tatuada foi preso roubando desodorantes

Dessa vez ele pagou fiança e vai responder em liberdade

O jovem que teve a frase "eu sou ladrão e vacilão" tatuada na testa depois de tentar roubar em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em 2017, foi preso em flagrante por furtar desodorantes em um mercado em Mairiporã, na Grande São Paulo, neste sábado (24).

O crime aconteceu por volta das 19h40 e, segundo o boletim de ocorrência, o dono do mercado disse que viu o rapaz colocar dois objetos dentro da calça. Quando ele saiu, o comerciante abrodou o garoto e viu que ele tinha cinco desodorantes escondidos.

O proprietário chamou a polícia e ele foi levado para a delegacia de Mairiporã. Foi paga uma fiança de mil reais e ele vai responder em liberdade.

Em junho do ano passado, ao tentar cometer um furto, o jovem foi preso e torturado pelo tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis, 27 anos, e seu vizinho Ronildo Moreira de Araújo, 29 anos. Os dois foram presos em flagrante por tortura em São Bernardo do Campo depois de tatuarem "eu sou ladrão e vacilão" na testa do menino que tinha 17 anos.

Os dois se explicaram dizendo que "resolveram tatuar o mesmo como forma de punição". Eles foram presos depois que compartilharam o vídeo em grupos de Whatsapp e as imagens viralizaram.

O garoto passou por sessões para a remoção da tatuagem, que ainda não foi finalizada.